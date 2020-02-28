بالصور.. افتتاح قسم للسمعيات بمركز طبرق الطبي

افتتحت إدارة مركز طبرق الطبي، اليوم الجمعة، قسما خاصا بالسمعيات، يهدف إلى معالجة وتحسين وتأهيل ضعاف السمع ببلدية طبرق.

ولفت المسؤول الإعلامي لمركز طبرق معتز خالد،إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، عن افتتاح قسم السمعيات بمركز طبرق الطبي بعد تجهيزه وتأهيل طاقم إعادة التأهيل النطقي والسمعي، إذ تلقى دورة تدريبية مكثفة بمدينة بنغازي، حتى يتم تأهيل ضعاف السمع ومعالجتهم بطبرق.

وأضاف خالد أن مركز طبرق الطبي، سبق له زراعة أكثر من قوقعة لعدد من الحالات في إطار توطين العلاج بالداخل.

ويقدم مركز طبرق الطبي خدماته الطبية للمنطقة الممتدة من إمساعد شرقا إلى البيضاء غربا حتى الجغبوب جنوبًا.

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