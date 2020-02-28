الحرس البلدي يُتلف سلعاً فاسدة ضبطها في المرج

تتواصل حملات جهاز الحرس البلدي فرع المرج للتفتيش على المواد المنتهية الصلاحية من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.

وضمن جولاتها المستمرة، ضبطت دورية الفرع مواد غير صالحة للاستهلاك البشري لانتهاء فترة صلاحيتها، حيث سارع عناصر الحرس البلدي لإتلافها بعد حملة تفتيشية واسعة قامت بها دوريات الجهاز على عدد من محال المواد الغذائية.

وأكد رجال الحرس البلدي أنهم لن يتوانوا عن ضبط أية مواد غذائية يثبت عدم صلاحيتها مشددين على سلامة وصحة المواطن.

يُشار إلى أن أفرع جهاز الحرس البلدي تقوم بمجهودات كبيرة في إطار حرصها على الوقوف في وجه العابثين بالأمن الغذائي، وحماية المواطنين وضمان تمتّعهم بسلع صالحة للاستخدام.

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