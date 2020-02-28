دغيم: سلامة خالف اتفاق اختيار المستقلين المشاركين في جنيف

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن ما جاء على لسان المبعوث الأممي غسان سلامة خلال مؤتمره الصحفي اليوم صادم للغاية.

وأضاف دغيم أن ما ذكره سلامة بخصوص مجلس النواب واختيار اللجنة والاتفاق مع المستشار عقيلة صالح غير دقيق، مشيرا إلى أن الاتفاق كان على إصدار قرار من الرئيس يضم 13 عضوا يمثلون الدوائر بموجب تفويض البرلمان لرئيسه، وليس عبر تدخل سافر للبعثة في آليات البرلمان الداخلية والتواصل مع النواب في عملية غير شفافة ولا تحترم التشريعات النافذة على حد قوله.

دغيم أكد أن البعثة اختارت نيابة عن البرلمان، حيث قامت باعتماد أصوات نواب مقالين ونواب لم يؤدوا اليمين الدستورية.

وأشار دغيم إلى أن سلامة خالف الاتفاق عندما تعهد بأن الشخصيات ستكون مستقلة وبمعايير عامة وليست انتقائية، فاختار باشاغا ومستشار السراج وتجاهل تطبيق المعايير ذاتها على آخرين.

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