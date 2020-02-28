المسماري: عصابات السراج وتركيا لا تعترف بالأخلاق ولا بالقيم الإنسانية

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن العصابات الإرهابية التابعة لحكومة السراج والمعززة بوحدات من الجيش التركي وعناصر إرهابية متطرفة، لم تحترم المساعي الدولية لتمديد الهدنة، مما يدل على أن عصابات السراج والأتراك هم مجموعة من المتطرفين التي لا تعترف بالأخلاق ولا بالقيم الإنسانية.

المسماري وفي تصريح له، أضاف أنه في الوقت الذي تخرج فيه مظاهرات بعدة مدن ليبية منددة بالغزو التركي وعمالة وخيانة حكومة السراج، يتجدد اختراق الهدنة المعلنة في عمليات المنطقة الغربية من قبل العصابات الإرهابية، باستخدام المدفعية الثقيلة والمدفعية الصاروخية والهاون والطائرات التركية المسيرة، كما يتم استهداف الأحياء المأهولة بالسكان.

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