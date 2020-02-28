السفارة الأميركية تدين قصف مطار معيتيقة و«أحياء مأهولة» في طرابلس

دانت السفارة الأميركية في ليبيا، قصف قوات القيادة العامة اليوم، على مطار معيتيقة وعدة أحياء مأهولة بالمدنيين في طرابلس، اليوم الجمعة.

وقالت السفارة إنها تنضم للبعثة الأممية في التنديد بهذه الهجمات «المثيرة للقلق» خاصة أنها تأتي في وقت يجتمع ممثلو الطوائف الليبية من جميع أنحاء البلاد في جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقا لقرار مجلس الأمن 2510، ضمن لقاءات الحوار السياسي.

البعثة الأممية تدين قصف أحياء في طرابلس.. وتؤكد: المسارات الثلاثة لن تتوقف بصواريخ ولا بالتصريحات المضللة

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات حكومة الوفاق أن مطار معيتيقة ومحيطه، وكذلك أحياء سكنية في طرابلس تعرضت لقصف من قبل قوات القيادة العامة بأكثر من 60 صاروخ غراد؛ بينما قررت إدارة شؤون الجرحى طرابلس إخلاء بعض الحالات الخطرة في مستشفى معيتيقة التابع لجهاز الطب العسكري نتيجة القصف؛ فيما أعلن مطار معيتيقة تعليق الملاحة الجوية لحين إشعار آخر.

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