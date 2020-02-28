بريطانيا تُدين التصعيد العسكري في طرابلس

أدانت بريطانيا التصعيد العسكري الذي شهدته طرابلس الجمعة، مشددة على ضرورة وقف أعمال العنف الحاصلة.

وأكدت بريطانيا على دعمها لجهود البعثة الأممية في ليبيا للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، كما دعت جميع الأطراف المعنية إلى دعم التقدّم المُحرز في محادثات لجنة 5+5 العسكرية في جنيف.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد استنكرت القصف المكثف الذي شهدته عدة أحياء من العاصمة طرابلس اليوم الجمعة، وأضرّ بالمدنيين.

وأدانت البعثة في بيان لها القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة لليوم الثالث على التوالي، والاعتداء الصارخ الذي أودى بحياة 5 أفراد من عائلة واحدة بمنطقة الرواجح، مؤكدة أنه يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت البعثة الأممية إن قصف الأحياء المدنية في طرابلس قد يرقى إلى جرائم حرب، مُشيرة إلى أن الهدف من هذه الخروقات ليس إصابة المدنيين فقط، إنما إصابة فكرة تلاقي الليبيين.

وشدد البيان على أن محادثات المسارات الثلاث التي انطلقت مؤخراً لن تمسّها قذائف القصف ولا التصريحات المضللة والتحريضية كون التمسك بوحدة البلاد أعمق من الاستقطاب بالمدفع.

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