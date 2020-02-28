رئيس الهيئة العامة للموارد المائية يجري زيارة تفقدية لبلدية تازربو

قام رئيس الهيئة العامة للموارد المائية عوض الدرسي والوفد المرافق له، بزيارة إلى بلدية تازربو.

وكان في استقباله رئيس المجلس التسييري تازربو إبراهيم جاد الله، ورئيس وأعضاء مجلس الحكماء، وعدد من الأعيان ومراقبي المكاتب، حيث أجرى رئيس الهيئة زيارة تفقدية إلى بعض آبار منظومة النهر الصناعي في المنطقة، إضافة إلى الوقوف على احتياجاتها التشغيلية والفنية لضمان استمرار وصول المياه إلى المدن الليبية، هذا وأدان رئيس الهيئة ما تقوم به بعض الأيدي العابثة من تخريب وسرقات للمواد والمعدات المشغلة لهذه الآبار.

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