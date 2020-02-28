تشكيل لجنة طوارئ في بلدية الكفرة لمتابعة مرض حمى الوادي المتصدع

أصدر رئيس المجلس التسييري بالكفرة قرارا بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة مرض حمى الوادي المتصدع، بعد اكتشاف بؤرتين لهذا المرض الذي يصيب الأغنام في المدينة.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية إن لجنة تضم عددا من المختصين بالصحة الحيوانية، تفقدت المحجر الصحي البيطري والمختبر التابع له، للاطلاع على الاستعدادات ووضع الحلول اللازمة للكشف والمعالجة، بهدف السيطرة على المرض الذي قد تمتد عدواه إلى المواطنين عن طريق الحيوانات الحاملة له.

كما يؤدي المرض إلى خسائر اقتصادية فادحة بسبب حالات النفوق والإجهاض التي تحدث بين الحيوانات التي تصاب بهذه الحمى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا