“إدانة أمريكية” لاستهداف مطار معيتيقة

أدانت سفارة الولايات المتحدة في بيان لها الهجمات التي تعرض لها مطار معيتيقة، اليوم الجمعة، واستهداف أحياء طرابلس المأهولة بالسكان.

وذكرت السفارة أن هذه الهجمات تستحق الشجب بشكل خاص لأنها وقعت أثناء اجتماع مسؤولين ليبيين من جميع أنحاء البلاد في جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقًا لقرار مجلس الأمن 2510 في حوار سلمي حول مستقبل ليبيا السياسي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد استنكرت القصف المكثف الذي شهدته عدة أحياء من العاصمة طرابلس اليوم الجمعة، وأضرّ بالمدنيين.

وأدانت البعثة في بيان لها القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة لليوم الثالث على التوالي، والاعتداء الصارخ الذي أودى بحياة 5 أفراد من عائلة واحدة بمنطقة الرواجح، مؤكدة أنه يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت البعثة الأممية إن قصف الأحياء المدنية في طرابلس قد يرقى إلى جرائم حرب، مُشيرة إلى أن الهدف من هذه الخروقات ليس إصابة المدنيين فقط، إنما إصابة فكرة تلاقي الليبيين.

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