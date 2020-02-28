غرس الله: سلامة يتوعد الليبيين بالدمار للرضوخ لمشروع تمكين الإخوان

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

28 February, 2020

شن الأكاديمي الليبي محمد غرس الله، هجوما حادا على المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، واصفا إياه بـ “مبعوث الهيمنة الدولية”

وقال غرس الله، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل فيس بوك، الجمعة، بدلا من أن يوجه غسان سلامة تحذيرا وتهديدا لتركيا وقطر، بعدم التدخل في الشأن الليبي والتوقف عن إرسال الإرهابيين المرتزقة، وسحب قواتها من الأراضي الليبية”

كما انتقد الأكاديمي الليبي، عدم توجيه تحذير لتونس، للتوقف عن فتح موانئها ومطاراتها لقطر وتركيا، واستخدام تونس معبرا لما يفعلونه بليبيا، وفق قوله

وتابع: “هاهو مبعوث الأمم المتحدة البائس يهدد ويتوعد الليبين بحرب دولية، ويتوعدنا بالقتل والدمار، في إشارة واضحة من أجل الرضوخ لمشروع (الصخيرات 2)، لتمكين التنظيم العالمي للإخوان المسلمين من ليبيا مرة أخرى، ومنع تقدم الجيش الليبي لكنس المرتزقة والمليشيات ومن يديرهم سياسياً”