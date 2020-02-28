الصحة الليبية تنفي تسجيل إصابات بفيروس كورونا في المنطقة الشرقية

بنغازي-العنوان

نفت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، اليوم الجمعة، تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المنطقة الشرقية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، معتز الطرابلسي، في بيان فند فيه الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن “ليبيا خالية تماما من أي إصابة بفيروس كورونا”.

ودعا الطرابلسي وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية للتأكد من المعلومات المتداولة من المصدر الرسمي والوحيد في وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وأكدت الوزارة اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، من خلال تجهيز أماكن العزل والحجر الصحي وتوفير أجهزة القياس الحراري والمستلزمات الطبية استكمالاً للجهود التي تم اتخاذها من قبل وزارة الصحة الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا المستجد‪ (19-COVID) إلى ليبيا.