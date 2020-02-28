الترهوني تحتج على تصريحات سلامة.. وتدعوه لاحترام النواب

احتجت مقررة مجلس النواب صباح الترهوني على ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده المبعوث الأممى، غسان سلامة، وأكد فيه أن البعثة لم تتدخل في آلية اختيار أعضاء مجلس النواب المُشاركين في حوارات المسار السياسي، وأن هناك آلية واحدة فقط نفذت بمجلسي النواب والأعلى للدولة في اختيار ممثليهم عن طريق الدوائر.

وقالت الترهوني في تصريح لـ218، الجمعة، إن البعثة تدخلت في آليه الاختيار من البداية وهي التي فرضت على مجلسي النواب والأعلى للدولة أن يتم اختيار ممثلي لجان الحوار عن طريق الدوائر، وفرضت عليهم أيضًَا أن كل دائرة تقوم بالتصويت، وتواصلت مع أعضاء مجلس النواب الموجودين في طبرق وطرابلس وأرسلت لهم رسائل نصها (هل تريد ترشيح نفسك أو تريد التصويت أو تمتنع)، مُضيفة أنها كانت أحدهم وأنها رفضت هذه الطريقة جملة وتفصيلًا.

وأضافت الترهوني: “على سلامة احترام مجلس النواب وأعضاءه والسيادة الليبية وعدم تجاوزه التقاليد الدبلوماسية”، مؤكدة أن مجلس النواب صاحب اختصاص أصيل له الحق في اختيار ما يراه مناسبا من ممثليه.

ورأت مقررة مجلس النواب أنه بُحكم امتلاك مجلس النواب للائحة داخلية فهو الذي يختار ممثليه بالحوار سواء بطريق الدوائر أو بالتفويض، قائلة إنه كان على بعثة الأمم المتحدة من البداية ألا تتدخل وتضع شروطا في الاختيار.

وأوضحت الترهوني، أن تدخل البعثة هو ما دعى الزملاء للخروج على وسائل الإعلام، والحديث عن تدخل البعثة، كما انتقدت تصريح سلامة بشأن عدم وجود تزامن بين المسارات الثلاث، مؤكدة أن جميع المسارات مرتبطة ببعضها البعض وأهمها المسار الأمني باعتبار أن المشكلة في ليبيا أمنية وليست سياسية، مُضيفة أنه في حال نجحت اجتماعات لجنة (5+5) فإن المسار السياسي سينجح.

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