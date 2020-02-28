ليبيا: سقوط صواريخ بعدة أنحاء من طرابلس منها مطار معيتيقة الدولي

سقط العديد من الصواريخ “من طراز غراد” الجمعة في أنحاء متفرقة من العاصمة الليبية ، بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي، ما أسفر عن إصابة شخص على الأقل وأضرار مادية. وقال شهود إن الصواريخ استهدفت أحياء الهضبة الخضراء وسوق الجمعة وأبو سليم في جنوب شرق طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24