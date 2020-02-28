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ليبيا: سقوط صواريخ بعدة أنحاء من طرابلس منها مطار معيتيقة الدولي

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

سقط العديد من الصواريخ “من طراز غراد” الجمعة في أنحاء متفرقة من العاصمة الليبية ، بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي، ما أسفر عن إصابة شخص على الأقل وأضرار مادية. وقال شهود إن الصواريخ استهدفت أحياء الهضبة الخضراء وسوق الجمعة وأبو سليم في جنوب شرق طرابلس.        

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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