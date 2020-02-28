المسماري: قوات الوفاق مدعومة بوحدات تركية صفت أسرى الجيش الليبي

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

28 February, 2020

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، الجمعة، قيام قوات حكومة الوفاق مدعومة بوحدات تركية وعناصر إرهابية بتصفية أسرى الجيش الليبي ممن وقعوا في إيديهم”

وفي منشور عبر صفحته الرسمية، قال المسماري: “في تتابع لسلسلة الإجرام التي تقوم بها العصابات الإرهابية التابعة لحكومة السراج المعززة بوحدات من الجيش التركي الغازي وعناصر إرهابية متطرفة والتي أصبحت تتطور يوما بعد يوم قامت بتصفية عدد من عناصر الجيش الوطني الذين سقطوا في أيديهم ومنهم جرحى ومصابين،ضاربة بالقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف وبتعاليم الدين الإسلامي عرض الحائط”

وتابع: “ولم تحترم المساعي الدولية لتمديد الهدنة مما يدل أن عصابات السراج والأتراك هم مجموعة من المتطرفين التي لا تنتمي لقواعد الأخلاق والقيم الإنسانية للبشرية”