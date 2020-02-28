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تصفية جنود من الجيش الليبي..المسماري: اختراق الهدنة أصبح يتجدد كل يوم

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية اللييبية اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة إن اختراق الهدنة المعلنة يتجدد كل يوم  في عمليات المنطقة الغربية من قبل العصابات الارهابية باستخدام المدفعية الثقيلة والمدفعية الصاروخية والهاونات والطائرات التركية المسيرة. وأضاف المسماري أن الاختراقات تستهدف الأحياء الآهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير وبئر […]

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  • لا حل أبدي أمام إلا مسح قاعدة معيتيقه من علي الارض بمن فيها فالمتواجدين فيها هم خطر علي الأمن القومي وهم إما عميل ليبي أو غازي تركي أو مرتزق سوري يعني كل الموجودين علي ساحة امعيتيقه أشرار فمسحهم من علي خارطة الحياه أراه واجب وطني فسيعيش الوطن بعدهم حر وآمن رحيلهم الأبدي مفازه وعندما تعود ليبيا آمنه مستقره فسوف تُبنّي بصواعد جيشنا معيتيقه جديده خارج حدود المدينه وبعيده عن السكان

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