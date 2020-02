أخبار ليبيا24 قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية اللييبية اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة إن اختراق الهدنة المعلنة يتجدد كل يوم في عمليات المنطقة الغربية من قبل العصابات الارهابية باستخدام المدفعية الثقيلة والمدفعية الصاروخية والهاونات والطائرات التركية المسيرة. وأضاف المسماري أن الاختراقات تستهدف الأحياء الآهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير وبئر […]

The post تصفية جنود من الجيش الليبي..المسماري: اختراق الهدنة أصبح يتجدد كل يوم appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24