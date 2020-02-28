إزالة العشوائيات بسوق الخضراوات في طبرق

قامت لجنة الإزالة المكلفة من المجلس التسييري لبلدية طبرق، بإزالة كافة العشوائيات الموجودة بسوق الخضراوات الرئيسي بمدينة طبرق.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس التسييري لبلدية طبرق، فبعد ورود تقارير من جهاز الحرس البلدي والرعاية الصحية الأولية ومكتب الإصحاح البيئي، بأن السوق مليء بالقوارض والصراصير والكلاب الضالة، والتي ستتسبب في انتشار الأمراض، ناهيك عن وجود طفح لمياه الصرف الصحي داخل السوق، ما دعا اللجنة لإزالة كافة العشوائيات بسوق الخضروات الرئيسي.

وأضاف المكتب أن سوق الخضراوات الرئيسي بطبرق لا يخضع لأي نوع من الرقابة من قبل الجهات المختصة، لذلك كلف المجلس التسييري لجنة إزالة ومتابعة بسوق الخضراوات لإعادة تنظيمه وتنسيقه وإظهاره بالمظهر الصحي الحسن.

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