السيطرة على حريق اندلع بمصفاة الزاوية

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

28 February, 2020

أكّدت المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، تمكن العاملين بمصفاة الزاوية من السيطرة على حريق اندلع في خزان الإسفلت، لم ينجم عنه خسائر بشرية.

وأوضحت المؤسسة، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل فيس بوك، أن الحريق حدث نتيجة خطأ فني، مشيرة إلى أنه تم اتباع تدابير الصحة والسلامة.

وبحسب المنشور، وجه مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإجراء تحقيق كامل في الحادث، بعدما بينت التحقيقات الأولية أنّ الحريق قد نتج عن خطأ فني..