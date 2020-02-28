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الوطنية للنقط تؤكد سيطرتها على حريق شب في مصفاة الزاوية

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط سيطرتها على حريق شب بمصفاة الزاوية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه ناجم عن خطأ فني في خزان الإسفلت.

وقالت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك ” أن العاملين بمصفاة الزاوية نجحوا في السيطرة على حريق ناجم عن خطأ”,

واشارت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أنه تم اتباع تدابير الصحة والسلامة، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد بأذى نتيجة هذا الحادث، فيما تم اخماد الحريق الآن.

ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن الحريق قد نتج عن خطأ فني، فيما أصدر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط توجيهاته بإجراء تحقيق كامل في الحادث.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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