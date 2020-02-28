طائرتان جديدتان..منصات الدفاع الجوي تواصل إسقاط الطائرات التركية المسيرة في طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الجمعة أن منصات الدفاع الجوي أسقطت اليوم طائرتان مسيرتان تركيتان في محاور طرابلس.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الطائرة الأولى تم إسقاطها بالقرب من مثلث القيو في منطقة وادي الربيع.

وأكدت شعبة الأعلام الرحبي أنه بعد مايقارب الـ 15 دقيقة تمكنت منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة من إسقاط الطائرة التركية المسيرة الثانية.

يشار إلى أن منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة نجحت في إسقاط عشرات الطائرات التركية المسيرة في أجواء طرابلس منذ بدأ المعارك في العاصمة.

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