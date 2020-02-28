لطيف يدعو للتوقف عن الحوار مع البعثة الأممية لحين تحقق هذه الشروط

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

28 February, 2020

دعا القيادي بالنظام الجماهيري عمار لطيف، القوى الوطنية في التنظيمات السياسية المعارضة ومجلس النواب والقوات المسلحة ومجالس القبائل إلى التوقف عن الحوار مع بعثة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة والمساعدة لها مثل مركز الحوار الإنساني وغيره الى حين قيام مجلس الامن بتحقيق ثلاثة شروط.

وبيّن لطيف في منشور عبر صفحته على موقع التواصل فيس بوك، الجمعة، أن الشرط الأول، هو إيقاف فوري لدعم المليشيات بالسلاح والمال وتجريدها من السلاح

وتابع: “الشرط الثاني، إيقاف استنزاف أموال الشعب الليبي في المصرف المركزي والاستثمارات الخارجية”

وأكمل: ” الشرط الثالث قيام مجلس الامن بايقاف التدخلات الدولية في الشأن الليبي من كل الدول التي اشتركت في حرب الناتو عام 2011″، مضيفا أن تلك المطالب يتفق عليها أغلب الليبيون من أجل تهئية الظروف لحوار ليبي حقيقي يقود لتسوية وطنية”

وقال لطيف، إن من أوصل ليبيا إلى دولة فاشلة سياسيا واقتصاديا ومرتعا للإرهاب والجريمة والاقتتال ودمر السلم الاجتماعي، هي الأمم المتحدة عبر مجلس الامن ، وبالتالي الدول المعادية لليبيا فرنسا وبريطانيا وأمريكا”

وتابع: “كانت بعثتها في ليبيا خلال السنوات الماضية أداة لتنفيذ سياسات هذه الدول، ولعب ممثل الأمين العام والأجهزة التابعة له دور مُنَضِف مسرح الجريمة”

واختتم منشوره بالقول: “إذا لم يتحقق ذلك ، فإن الحوار سيظل عقيما تحت حراب المليشيات وسياسة العصا الغليظة لأمريكا وبريطانيا وفرنسا، سواء في برلين أو بقية العواصم”