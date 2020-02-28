مساعٍ لوقف تأشيرات الليبيين للدول التي يتفشى بها كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أنها تعتزم توجيه خطاب رسمي إلى وزارة الخارجية لتُوصيها بوقف منح المواطنين الليبيين تأشيرات للدول التي تشهد تفشيا كبيرا لفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة وداد أبو النيران في تصريح لـ218 أن الوزارة باشرت باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، مشيرة إلى أن الشركات المعنية ستنتهي قريبا من تجهيز غرف العزل.

وأوضحت أبوالنيران أن الوزارة بصدد توفير الألبسة والأقنعة والأدوات الطبية الخاصة بالعناصر الطبية واللازمة للتعامل مع مُصابي فيروس كورونا، كما زودت المنافذ البرية والبحرية بالأجهزة اللازمة للكشف عن الفيروس.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة أنهم يستعدون لإطلاق حملة توعوية موسعة لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بشأن سبل الوقاية من الفيروس وحتى يكونو على دراية بطرق انتقاله خاصة أن له قدرة كبيرة على الانتشار.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أنها سترفع الجاهزية التامة داخل 45 مستشفى سيتم تزويدها بالمعدات اللازمة للتعامل مع الفيروس المستجد.

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