مدينة هون تقيم الاحتفالية السنوية لاستقبال الربيع (صور)

نظم فرع بيوت الشباب بمدينة هون مساء اليوم الجمعة بمنتزه المرح احتفالية بمناسبة حلول فصل الربيع، واحدة من عادات وتقاليد المنطقة الذي يقام في 28 فبراير من كل عام.

وتعد الأسر الليبية بهون الأكلات الخاصة احتفاء وابتهاجا بمقدم الربيع وتخرج العائلات باطفالهم وهم يرتدون الزي الشعبي التقليدي والحلى بالنسبة للفتيات الصغار وهم يتغنون باغاني الربيع بصحبة فرقة هون للفنون الشعبية ورقصة الحز والدبدابة.

وأوضح فائز تابابه، أحد اعضاء جمعية بيوت الشباب بهون، أن هذه المناسبة تقام منذ 16 سنة تحت اشراف بيوت شباب هون.

وأقيمت على هامش الاحتفالية العديد من اجنحة المعارض التي تركزت على الاكلات الشعبية المختلفة مثل كعك البلاد والعصيدة والتمور والسعفيات والصناعات التقليدية الاخرى ..كما اشتملت على عروض فنية ورقصات شعبية ومسابقات الالعاب الشعبيةبين الاطفال المشاركين فيها.