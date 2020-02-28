أثار سلبية وجرائم متعددة مخفية.. هذا ما خلفه داعش في سرت

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كانت مدينة سرت الواقعة شمال وسط ليبيا، من أهم المدن التي كان يستهدفها تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي من أجل جعلها إمارة لدولتهم في منطقة شمال إفريقيا.

ففي أواخر عام 2014، بدأ عناصر التنظيم المتطرف بالتسلل إلى المدينة الواقعة على الساحل الشمالي لليبيا، لجعلها أكبر معقل لتنظيم داعش خارج العراق وسوريا، بسبب موقعها الاستراتيجي الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط.

وفي التاسع من شهر يونيو 2015 أعلن التنظيم الإرهابي سيطرته على كامل مدينة سرت بعد أن أنهى على الأجهزة الأمنية هناك وقضى على رجالها مستغلا الانقسامات السياسية التي تشهدها البلاد آنذاك، إضافة إلى انشغال قوات الجيش الليبي والقوة المساندة له في معاركهم ضد التنظيمات الإرهابية التي كانت تتحصن في عدة مناطق بمدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية.

وقد وثقت تقارير محلية ودولية جرائم خطيرة ارتكبها داعش في سرت في حق مدنيين وعسكريين ونشطاء، تمثلت في اغتيالات وخطف وتعذيب وتنفيذ إعدامات غير قانونية بطرق تشمل قطع الرؤوس وإطلاق النار في ميادين سرت أمام مرأى ومسمع أهالي المدينة لإثارة الخوف وقذف الرعب في قلوبهم.

وقد فرّ حوالي ثلثي سكان سرت المقدر عددهم بنحو 80 ألف من المدينة منذ دخول داعش إليها وبدأ في فرض فهمه المتشدد للشريعة الإسلامية على جميع مناحي الحياة في سرت، بما يشمل تحديد ملابس الرجال والنساء وطبيعة الدروس التي يتلقاها الطلاب في المدارس الحكومية، وتعليق الدراسة في جامعة سرت، وفصل بين الطلبة الذكور والإناث، ومصادرة الأموال والمنازل من السكان ومنحها لمقاتليه.

واستولى التنظيم داعش الإرهابي على ميناء سرت والقاعدة الجوية وأهم محطة طاقة وإذاعة، وكذلك على جميع المكاتب والموارد المالية الحكومية، وقام بإنشاء ثلاثة سجون على الأقل، أحدها في روضة أطفال سابقة، كما منع إجراء اتصالات بالخارج إلا عبر مراكز الاتصال التابعة له، وأغلق جميع المصارف باستثناء مصرف واحد بقي مفتوحا لعناصره.

ولم يصمت الليبيون أمام الجرائم هؤلاء الإرهابيين لفترة طويلة، بعد ما جرى إعلان عن إطلاق عملية “البنيان المرصوص” في منتصف مايو 2016 لتحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم داعش، بدعم من حكومة الوفاق الوطني وبغطاء جوي دولي.

وبعد سبعة أشهر من الاشتباكات التي سقط خلالها أكثر من 700 قتيل و2000 جريح من قوات “البنيان المرصوص”، أعلن الأخير في السادس من ديسمبر من العام 2016 انتهاء المعارك وتحرير سرت من عناصر تنظيم الدولة “داعش”، وسط ترحيب دولي ومحلي بهذا الانتصار الذي حققه الليبيين ضد الإرهابيين.

ولازالت الجرائم الخفية التي ارتكبها الإرهابيين بسرت تظهر بين الفينة والأخرى حتى الآن، وذلك بعد أن عثر عناصر جهاز البحث الجنائي المتمركز في المدينة، الثلاثاء الماضي، على مقبرة جماعية تضم رفات خمسة أشخاص قتلوا على أيدي عناصر تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي إبان سيطرتهم على المدينة.

وعُثر على المقبرة الجماعية بشواطئ سرت قرب بوابة الثلاثين التي كان ينصبها تنظيم داعش ويستخدمها نقطة أمنية وهمية للقبض من خلالها على رجال الجيش والشرطة وغيرهم من المدنيين، بحسب ما نشر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

وذكر الإعلام الأمني، أن البحث الجنائي انتشل الجثامين بمعرفة النيابة العامة، وبالتعاون مه الهلال الأحمر فرع سرت وجهاز أمن السواحل بالمنطقة، وقال جهاز البحث الجنائي إن ثلاثة أشخاص من القتلى كانوا يرتدون ملابس عسكرية وعليهم أثار طلقات رصاص، فيما كانت الجثتان الأخريان مفصولتي الرأس، مؤكدا إخطار الأدلة الجنائية لأخذ عينات الحمض النووي للتعرف على أصحاب هذه الجثث.

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