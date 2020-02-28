قنونو: لأجل السلام في مستقبل ليبيا أصبح من الواجب إسكات منصات الصواريخ

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

28 February, 2020

قال الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق محمد قنونو، مساء الجمعة، إن عشوائية قصف الأحياء المدنية، ماهي إلا محاولة لإفشال كل جهود الحوار، كما أفشلتها منذ بداية العدوان وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف قنونو، بحسب منشور عبر الصفحة الرسمية لـ “عملية بركان الغضب”، “لأجل أن يكون هناك سلام في مستقبل ليبيا، أصبح من الواجب إسكات منصات الصواريخ، وإبعاد خطرها عن المدنيين.”

وأردف قنونو: “الإدانات الأممية لم ولن توقف قصف المدنيين من قبل العصابات المعتدية”، متابعا: “ما يوقفها استعمال حقنا في الدفاع عن أنفسنا وفقا لما تقره نصوص ميثاق الأمم المتحدة”

وفي وقت سابق، أصدرت ما تعرف بـ “غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية”التابعة للوفاق، بيانا، قالت فيه إن قصف الأحياء السكنية هو محاولات يائسة للنيل من عزيمة المدافعين عن طرابلس من مختلف المدن و الصامدين في وجه العدوان.

وأضاف البيان: “ما حدث اليوم و ما قبله يثبت للجميع أن هذه العصابات المسلحة المدعومة من جهات دولية لا تعرف معنى الحلول السياسية و لا الهدنة و لا وقفاً لإطلاق النار الا ان يكون إجبارا لا خيارًا”