البحث في جرائم داعش في ليبيا مستمرّ: اكتشاف مقبرة جماعيّة في سرت

أخبار ليبيا 24 – خاص

يومًا بعد يوم، تنكشف فصول وحكايات من وحشيّة تنظيم داعش الإرهابى وجرائمه بحق المدنيين والعسكريين، رجال الجيش والشرطة، وبحقّ كلّ فردٍ كان يشكّل تهديدًا لاستمرار التّنظيم وكلّ فردٍ كان يرفض الانضمام إلى التّنظيم أو إعلان الولاء له.

ففي البلدان الّتي احتلّها داعش في بلاد شمال أفريقيا، ومنها ليبيا، فرض عناصر التّنظيم سيطرتهم ومارسوا أبشع الجرائم وأشنعها بحقّ المدنيين في المدن الّتي احتلّوها، منها سرت.

في أواخر العام 2014، بدأ عناصر تنظيم داعش المتطرف بالتسلل إلى سرت، وبحلول أغسطس 2015، صارت المدينة أكبر معقل لـداعش خارج العراق وسوريا.

وفي هذه المدينة اللّيبيّة الساحلية، ارتكب داعش جرائم خطيرة، مثل تنفيذ إعدامات غير قانونية تشمل قطع الرؤوس وإطلاق النار، وبعد دخول داعش، أصبحت الحياة في سرت لا تطاق، فالجميع عاشوا في رعب.

الدواعش قتلوا الأبرياء، أُقفلت المتاجر والمستشفيات، غاب الأطباء والممرضون وحلّ محلّهم الجواسيس الّذين ملأوا الشوارع، بعض السكّان استطاع الهرب أمّا البعض الآخر فعلق في شباك داعش حتّى إشعارٍ آخر.

لقد استبدّ داعش بالمواطنين والسكّان وحاول توسيع نطاق إجرامه ليشمل مدن ليبيّة أخرى، مثل طرابلس وصبراتة ودرنة وبنغازي.

في البداية ظهر داعش كتنظيم قويّ لا يُقهر ولكنّه ما لبث أن انهار شيئًا فشيئًا إذ إنّ السّلطات اللّيبيّة وقفت في وجهه وحاربته إلى جانب اللّيبيين الّذين رفضوا الإرهاب الداعشيّ وعارضوه.

طُرِدَ داعش من سرت ومن ليبيا ككلّ واستمرّت الحملات ضدّه بهدف تجنّب عودته إلى البلاد وفرض سيطرته من جديد، فالسلطات اللّيبيّة لم تتوقّف يومًا عن البحث والتّحقيق في جرائم داعش لإجلاء الحقّ وإظهار الحقيقة.

مؤخراً، أعلنت وزارة الداخلية الليبية، الأربعاء 26 فبراير، العثور على مقبرة جماعية لضحايا تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت.

حيث عثرت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي على مقبرة جماعية في سرت، تضم رفات خمسة مدنيين قضوا على أيدي التنظيم؛ إبان سيطرتهم على المدينة.

تمّ انتشال الجثث الخمس في شاطئ سرت قرب بوابة الثلاثين، التي كان ينصبها التنظيم الإرهابي كاستيقاف وهمي يصطاد به رجال الجيش والشرطة وغيرهم من المدنيين، بمعرفة النيابة العامة، ورفقة الهلال الأحمر الليبي فرع سرت، وجهاز أمن السواحل بالمنطقة.

هذا الكشف يبيّن أنّ أعمال داعش الإجراميّة لن تبقى لُغزًا أمام السلطات الّتي تكشف يومًا بعد يوم كلّ خبايا التّنظيم بهدف نشر الوعي ومنع الإرهاب من بسط رحاله في ليبيا من جديد.

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