الغزوي: إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية الجمعة ومستمرون في القنص

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

28 February, 2020

أكد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي المبروك الغزوي، مساء الجمعة، تمكن وحدات الدفاع الجوي من إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية حاولت شن عملية جوية كبيرة ضد قوات الجيش االيبي وقصف أهداف مدنية.

وبحسب الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم القيادة العامة، تابع الغزوي: “لازالت عمليات الاستطلاع الراداري مستمر لاقتناص ما يسير من طائرات معادية وهذا ما يؤكد السيادة الجوية للجيش الليبي”، بحسب المنشور.