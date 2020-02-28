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الغزوي: إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية الجمعة ومستمرون في القنص

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

28 February, 2020

أكد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي المبروك الغزوي، مساء الجمعة، تمكن وحدات الدفاع الجوي من إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية حاولت شن عملية جوية كبيرة ضد قوات الجيش االيبي وقصف أهداف مدنية.

وبحسب الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم القيادة العامة، تابع الغزوي: “لازالت عمليات الاستطلاع الراداري مستمر لاقتناص ما يسير من طائرات معادية وهذا ما يؤكد السيادة الجوية للجيش الليبي”، بحسب المنشور.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • يجب ان تعرفوا ان ليبيا تواجه اخطرمرحلة فى كل تاريخها وانه لم يعد هناك مكاناً للمساومة وايجاد انصاف الحلول. يجب اعادة النمودج السوري مع اوكار العمالة واستخدام القوة المفرطة بما فى ذلك استخدام البراميل المتفجرة ولا تهتموا او تسمعوا نباح المنظمة الماسونية وخادمها غسان شلومة. هذة المنظمة الملعونة هدفها الاول من فترة انهيارالاتحاد السوفيتي هو تدمير اوطان العرب وتسهيل احتلاها تحت شعارالصهيونية المزيف الذى يتبجح بحقوق الانسان و الديمقراطية. سيكون هناك ضحايا مدنيين وهذا يحدث فى كل الحروب وعلى مر التاريخ ولكن بعد ذلك سيعود وطنا وطن بكل معنى الكلمة ونستطيع بناء ما هدم

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