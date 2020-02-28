طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية ليومي السبت والاحد.. وتوقعات الامطار للأسبوع القادم

توقع خبراء الارصاد في تقارير عن حالة الطقس في ليبيا ليومي السبت والاحد أن تشهد الاجواء طقس معتدل ومستقر ودرجات الحرارة تكون دافئة خلال فترة النهار خاصة على مناطق الشمال الغربي والجنوب وتميل للبرودة أثناء الليل والصباح الباكر.

وفي التفاصيل تشهد الاجواء خلال يومي السبت والاحد فإِن الاجواء ربيعية في مختلف مناطق ليبيا، والطقس يكون دافيء خلال النهار وقليل السحب مع حرارة تتراوح مابين 21-27 ولاتتجاوز 21 بالمرتفعات الجبلية، وتكون مابين 24-28 بمناطق الوسط والجنوب.

وبحسب التقارير تميل بينما تميل للبرودة نسبيا خلال الليل والصباح الباكر خاصة بالدواخل والمرتفعات ومناطق الجنوب.

وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسبي للحرارة خلال اليومين القادمين بالمناطق الغربية والوسطى لتصل اواخر العشرينات وحتى 30 مئوية محلياً.

توقعات الامطار

ووفقا التقارير مازال انقطاع الامطار وعدم مرور تقلبات جوية على ليبيا متواصل، ومن المتوقع استمرار الاجواء المستقرة حتى بدايات مارس.

ويشير الخبراء إلى وجود توقعات بعيدة في نهاية الاسبوع الاول من مارس لان تتغير الانظمة الجوية واحتمال لتشكل منخفضات بالحوض الغربي والاوسط من البحر المتوسط، وبالتالي تزداد الفرص لتاثر ليبيا ببعض المنخفضات خلال الفترة القادمة .

طقس السبت:

الجو ربيعي ومستقر على جميع مناطق ليبيا مع ارتفاع خفيف لدرجات الحرارة علي المناطق الغربية والوسط والجنوب..

درجات الحرارة المتوفعة إن شاء الله:

المناطق الغربية مابين 20° – 25° درجة

المناطق الجنوب مابين 21° – 27° درجة

المناطق الشرقية مابين 17° – 19 درجة.

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