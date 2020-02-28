وصول 182 حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة لميناء بنغازي

وصلت لميناء بنغازي البحري، الجمعة، سفينة نقل الحاويات (هانسا) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 182 حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة..

وبحسب الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، في بيان الجمعة، دخلت إلى الميناء أيضا سفينة نقل السيارات (سبرينا أكس برس) الوكيل الملاحي لشركة ليبيانا الدولية للتوكيلات الملاحية بميناء جليانة، وعلى متنها 1860 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

ولفت الشهيبي، إلى أن الميناء في انتظار دخول سفينة نقل الحاويات (أماندا أف)، الوكيل الملاحي لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 315 حاوية تحوي بضائع وسلع متنوعة، وسفينة نقل السيارات (قراند برتقالو) الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 978 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية…

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