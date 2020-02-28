الاعلام الحربي ينشر ملخص للعمليات العسكرية ليوم الجمعة في طرابلس

نشرت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ملخصاً للعمليات العسكرية التي خاضتها وحدات المدفعية والصواريخ بالقوات المُسلحة ليوم الجمعة 28 فبراير 2020.

ووفقاً لبيان صادر عن شعبة الإعلام الحربي فإن عمليات القوات المسلحة كانت كالتالي:

ــ إستهداف تمركزاً لمجموعات قوات الوفاق داخل قاعدة معيتيقة العسكرية .

ــ إستهداف مخزن للأسلحة والذخائر داخل قاعدة معيتيقة العسكرية .

ــ إستهداف مخزناً للأسلحة والذخائر في غابة النصر التابعة لقوات اغنيوة الككلي .

ــ إستهداف مخزناً للأسلحة وأيضاً لتمركزات مجموعات قوات الوفاق في مشروع الموز .

وبحسب البيان فإن منصات الدفاع الجوي تمكنت مساء الجمعة من صدّ غارات لعدد 6 طائرات تُركية مُسيرة حاولت إستهداف مواقعاً لقوات الجيش الوطني وقامت بإسقاطها.

وأشار الإعلام الحربي إلى ان عمليات الإستطلاع الراداري مُستمرة حتى هذه اللحظات لإقتناص أي تحركات مشبوهةٍ للطائرات المُعادية في سماء العمليات العسكرية .

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