مؤسسة النفط: 2.347 مليار دولار خسائر إقفال المنشآت النفطية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الخسائر الناجمة عن إقفالات الموانئ والمنشآت النفطية بلغت نحو 2.347 مليار دولار منذ إعلان القوة القاهرة في 18 يناير الماضي وحتى أمس الجمعة.

وأوضحت المؤسسة في بيان الجمعة، أن إنتاج النفط والغاز لا يزال في تراجع كبير ومستمر نتيجة «للإقفالات غير القانونية» التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب، إذ بلغ الإنتاج 120.568 برميل يوميا حتي الجمعة.

وحذرت المؤسسة من «حملات التضليل الإعلامي» فيما يتعلق بالوضع الحالي للوقود، مناشدة جميع المواطنين التعامل مع التقارير الصادرة عنها باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة والمحدثة.

وعبّرت عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأسابيع القادمة، بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد.

ولفتت المؤسسة أنها مستمرة في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى، بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، إذ أكملت ناقلة محملة بالبنزين تفريغ شحنتها في ميناء بنغازي، ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية بالوقود مباشرة من بنغازي.

مؤسسة النفط: 2.2 مليار دولار خسائر إقفال المنشآت النفطية منذ 18 يناير الماضي

ولفتت إلى أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية، لا تزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، إذ يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

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