باشاغا يوجه اتهامات خطيرة لروسيا بشأن قصف معيتيقة وأبوسليم ويؤكد: لا خيار سوى الحرب ضد حفتر

في تطور خطير، وجه وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، الجمعة، إتهامات صريحة بإن روسيا تقف وراء الهجمات التي استهدفت “مطار معيتيقة الدولي” ومنطقة “أبو سليم” في العاصمة طرابلس.

وجاءت تصريحات باشاغا خلال مداخلته في “قناة فبراير” الموالية للإخوان، على خلفية القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة وحي “أبوسليم” بالعاصمة، في نهار أمس الجمعة.

وأوضح باشاغا أنه “لن يكون هناك سكوت بعد اليوم، وسنستهدف جميع مواقع قوات خليفة حفتر (الجيش الوطني) جنوبي طرابلس، ونحن قادرون على الرد، ولدينا الإمكانيات للرد”.

وأضاف: “لدينا معلومات مؤكدة أن الروس هم من يقفون وراء هجمات اليوم على معيتيقة وأبوسليم، الروس يريدون تدمير ليبيا وحفتر يريد السلطة”.

وأكد الوزير قائلا “لا خيار لنا سوى إعلان الهجوم وإبعاد قوات حفتر عن العاصمة طرابلس”، حسب تصريحاته.

ولم يصدر أي تعليق رسمي روسي حتى الآن حول اتهامات حكومة الوفاق لها.

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