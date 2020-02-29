بينها جبهة النصرة والسلطان مراد.. مرتزق يروي أوضاع المرتزقة في طرابلس بقيادة تركيا (مكالمة هاتفية)

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

29 February, 2020

كشفت مكالمة مسربة بين اثنين من مرتزقة أردوغان الموجودين في طرابلس عن تفاصيل الأوضاع الميدانية لمرتزقة أردوغان في ليبيا.

وقال المرتزق لزميله الذي يهاتفه، أن الراتب في ليبيا يبلغ 2000 دولار، بينما في سوريا بين 300 – 400 ولم يكونوا يتقاضونهم، قبل أن يرد عليه “أنا على استعداد أقاتل القرود الزرق من أجل المصاري (الأموال) ”

وتابع: “قالوا لنا إن حفتر داعم لروسيا ولابد من قتاله”

ووصف المرتزق لزميله طبيعة أوضاعهم المعيشية ميدانيا، قائلا إنه متواجد في ليبيا منذ 15 يوم، وإنه نُقل إلى المعسكر، وتسلم أدوات وملابس، حيث تم مصادرة الهواتف المحمولة، والتنبيه عليهم بعدم التصوير ووضعهم تحت المراقبة، مشيرا إلى أنهم استلموا بطاقات هواتف “ليبيانا” عندما يسمح باستخدام الهواتف.

وأضاف المرتزق أن الاشتباكات أغلبها في قطاع “السلطان مراد” وتسفر عن 3، 4 مصابين ومثلهم قتلى، مؤكداً لزميله أن القتلى من الأتراك ينقلون فوراً بالطائرات فلا يعرفون عنهم شيئا، وفق قوله.

في مكالمة مسربة لأحد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس: الطائرات التركية تحمل جثث الاتراك فورا إلى بلادهم في مكالمة مسربة لأحد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس: يقع في صفوفنا يوميا اثنان أو ثلاثة قتلى والطائرات التركية تحمل جثث الاتراك فورا إلى بلادهم #بوابة_إفريقيا_الإخبارية #ليبيا Posted by ‎بوابة إفريقيا الإخبارية‎ on Friday, February 28, 2020

وكشف المرتزق لزميله أنه ضمن مليشيا تعدادها 230 فردا، وأن تنظيم “الحمزات” كان تعداده 1040 عنصراً عندما كان متواجدا آخر مرة، لافتا إلى أن تنظيم “جبهة النصرة” أرسلت تعزيزات لتنظيم “السلطان مراد”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا