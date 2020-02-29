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قنونو يدعو المواطنين بالابتعاد عن أماكن تواجد “المرتزقة”

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، إن القذائف العشوائية التي سقطت يوم أمس في طرابلس، بعدة مناطق، تعتبر محاولة لإفشال جهود الحوار السياسي لإنهاء الأزمة الليبية.

وأضاف قنونو، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، بقوله: “لأجل أن يكون هناك سلام في مستقبل ليبيا، أصبح من الواجب إسكات منصات الصواريخ، وإبعاد خطرها عن المدنيين”.

ودعا الناطق باسم قوات الوفاق، المدنيين، بالابتعاد عن أماكن تواجد ما أسماهم “المرتزقة والعصابات الغازية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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