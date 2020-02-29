وصول 3 آلاف طن حديد تسليح عبر ميناء طرابلس

نشرت إدارة ميناء طرابلس، بيانات حديثة حول السفن التجارية الواصلة والمتوقع وصولها المحملة بسلع وبضائع مختلفة.

تستمر السفينة “سوليدير” في الرسو على الرصيف، تمهيدا لتفريغ حمولتها من حديد التسليح والمقدرة بنحو 3 آلاف طن، وسط توقعات بوصول سفينة نقل الحديد “ليدي ماريا” والمحملة بـ 3 آلاف طن حديد.

كما رست سفينة الحاويات “إم سي بيلي” على متنها بـ 316 حاوية، وشرعت الفرق الفنية بالميناء في إفراغ حمولة السفينة “جوهر ام” المحملة بنحو 4 آلاف طن إسمنت سائب، بالتزامن مع وجود السفينة “إم سي لونا” في منطقة المخطاف، في انتظار دخولها لحوض ميناء طرابلس، تمهيدا لتفريغ حمولة الحاويات المقدرة بـ 365 حاوية بضائع، دون الكشف عن نوعيتها أو الجهة الموردة لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية