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فكي: الأوضاع في ليبيا أصبحت تشكّل تهديدا للمنطقة بأكملها

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرّح رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، إن الأوضاع في ليبيا، أصبحت تُهدد استقرار المنطقة بأكملها، بعد وصول المرتزقة في الصراع الدائر فيها منذ فترة.

وأشار فكّي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة من اجتماعات مفوضية الاتحاد الإفريقي، رغم الإجراءات التي تم اتخادها في مؤتمر برلين، إلا أن الحرب ما تزال مستمرة في ليبيا.

وأضاف رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، أنهم لاحظوا استمرار وصول العديد من المرتزقة إلى ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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