حصر للأجانب في بني وليد خوفا من تفشي كورونا

قامت لجنة مختصة بحصر الأجانب في منطقة تينيناي ببني وليد، وذلك لمراجعة حالتهم الصحية، خوفا من وجود إصابات بفيروس كورونا بينهم.

وتضم اللجنة مديرية أمن بني وليد ومكتب الرعاية الصحية والاجهزة الامنية بها ومكتب الحرس البلدي والقوي العاملة، وقد شكلت بقرار من عميد البلدية مستمرة في عملها لحصر الأجانب وتوثيق المعلومات الخاصة بهم لضمان حقوقهم ومتابعتهم من الناحية الصحية وتسهيل عمل الاجراءات الخاصة بهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم السبت.

وتتولى اللجنة بالاضافة إلى حصر أسماء الأجانب إجراء الكشف الطبي لهم، وستستمر اللجنة في العمل في عدة مناطق داخل نطاق البلدية.

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