مؤسسة النفط تحذر من نقص محتمل في الوقود

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأسابيع القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد.

أعلنت المؤسسة في بيان لها أن الإنتاج بلغ 120,568 برميل في اليوم بحلول يوم أمس الجمعة، موضحة أن هذا الانخفاض القسري في الإنتاج تسبب في خسائر مالية تجاوزت 2,347,200,138 منذ 17 يناير 2020.

وأكدت أنها تستمر في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، حيث أكملت ناقلة محملة بالبنزين تفريغ شحنتها في ميناء بنغازي، مبينة أنه من المتوقع وصول ناقلة ديزل اليوم لافتة إلى أنه يتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية بالوقود مباشرة من بنغازي.

وأشارت المؤسسة إلى أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لاتزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.