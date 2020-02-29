خارجية البرلمان توجه خطابا للأمم المتحدة بشأن حوار جنيف

وجه رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه لليبيا غسان سلامة، يوضح فيها أسباب تعليق المجلس لمشاركته في حوار جنيف.

وأكد العقوري، التزام المجلس بنتائج مؤتمر برلين والحرص استنادا على شرعيته على المشاركة في حوار جنيف، مشيرا إلى الجهود التي بذلها المجلس لتشكيل لجنة الحوار من الدوائر الانتخابية الثلاث عشر من أجل تمثيل حقيقي وفعال لجميع مناطق ليبيا ثم اعتمادها بشكل رسمي .

وأضاف أن البعثة أصرت على اختيار عدد من النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب للمشاركة في مؤتمر جنيف وهو ما أثار استغراب النواب، معتبرين ذلك انتهاكا قانونيا ودستوريا جسيما باعتباره تجاوز للإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للمجلس، كما أن ذلك يعد تشجيعا لأولئك النواب المقاطعين والذين ألحقوا بمقاطعتهم للجلسات واجتماعهم بشكل غير قانوني بمدينة طرابلس ضررا كبيرا بالعمل البرلماني والمسار الديمقراطي بصفة عامة.

وأكد العقوري أن المجلس يرفض التدخل في تشكيل لجنة الحوار التي تمثله ويعتبر ذلك شأنا ليبيا داخليا موضحا أن المجلس حريص على دعم عمل البعثة والجهود المبذولة لاستئناف المسار السياسي والمشاركة في حوار جنيف أو أي حوار آخر في أي مكان بشرط أن يراعي الإعلان الدستوري والقانون الداخلي للمجلس .