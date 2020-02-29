الأرصاد: طقس دافئ على أغلب المناطق والحرارة بين 21 و27 درجة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء دافئة على أغلب مناطق ليبيا اليوم السبت، على أن تتراوح درجات الحرارة بين 21 و27 درجة على أغلب المناطق.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 15 و18 درجة على مناطق الجبل الاخضر وأقصى الساحل الشرقي، على أن تسجل ارتفاعا غدا الأحد على غربي البلاد.

وستتكون شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على كل من: مصراتة، وراس لانوف، والبريقة، مع تكاثر للسحب اليوم من حين إلى آخر على بعض مناطق الساحل الشرقي ومرتفعات الجبل الأخضر، وفق المركز.

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