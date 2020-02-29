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الورفلي يفتتح قسم الكلى بمستشفي المقريف بأجدابيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتاح وكيل وزارة الصحة في الحكومة الليبية، للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، قسم الكلى الصناعية بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف، رفقة مدير عام المستشفى.

وأجرى الورفلي، جولة داخل قسم الكلي المستشفى، واطلع على الإمكانيات والتجهيزات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وأشار وكيل وزارة الصحة في الحكومة الليبية، أن افتتاح قسم الكلي ببلدية أجدابيا، يأتي بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وسيخفف على المرضي عناء ومشقة التنقل للمدن المجاورة، وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة التي تهدف إلى توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن.

وثمّن وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، على مجهودات العاملين بالقسم، من عناصر طبية وطبية مساعدة، على كل الخدمات التي يقدمونها للمواطن، وبالأخص مرضى الكلى، لأنهم يحتاجون إلى الاهتمام والمتابعة المستمرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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