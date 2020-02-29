ارتفاع أسعاره في السوق السوداء..بني وليد تعاني نقصًا حادًا في الوقود

أخبار ليبيا24

كشف عدد من سكان مدينة بني وليد أن محطات الوقود في المدينة تعاني منذ أكثر سنه ونصف من نقص حاد في «البنزين» و«الدّيزل» (النافتا) حيث تصل شحنات الوقود إلى المدينة بكميات ضئيلة جدا لا تكفي سد احتياجات المدينة.

وقال بعض أصحاب السيارات أمس السبت، إنهم قاموا بشراء الوقود من السوق السوداء بقيمة تصل إلى 40 دينار للبرميل سعة (20 لترا) بسبب النقص الحاد في الوقود في ظل استمرار نقص السيولة النقدية.

وأشاروا إلى أن محطات توزيع الوقود بمدينة بني وليد تشهد اصطفافا كبير للسيارات على أمل التزود بالوقود من المحطات خلال الساعات القادمة.

وأكدوا أن المدينة تشهد اتساعًا كبيرًا في المحطات غير الشرعية التي يصل سعر لتر البنزين فيها إلى 1.50دينار ليبي، موضحين أن هذا الأمر أصبح معاناة لسكان المدينة الذين يقطعون المئات الكيلو مترات بسبب تعبئة سيارتهم بالوقود.

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