أميركا: نعترف بدور حفتر في مستقبل ليبيا السياسي

أكد مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية أن بلاده تعترف بدور القائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر، في تشكيل مستقبل ليبيا السياسي.

وجاء تصريح المسؤول بالخارجية أثناء حديثه عن 3 رسائل أمريكية للأطراف المتصارعة في ليبيا، والتي بدأها بالاعتراف بدور المُشير، والتأكيد على ضرورة تعليق هجومه على طرابلس والسير نحو أهدافه عبر طاولة المفاوضات.

وفي ثاني رسائلها، شددت الخارجية الأمريكية على دعمها للبعثة الأممية في ليبيا، والمُفاوضات التي ترعاها في جنيف، ضمن 3 مسارات، العسكري والسياسي والاقتصادي، في سبيل إنهاء الصراع.

ووصف البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، العمل الذي يقوم به المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة في هذه المرحلة، بـ”الممتاز”، داعياً جميع الأطراف لدعم مجهوداته.

وأشار المسؤول الأمريكي في ثالث رسائله بشأن ليبيا، إلى أن بلاده مُصمّمة على إعادة فتح سفارتها في طرابلس في أقرب وقت ممكن، حال توفّر الظروف الأمنية اللازمة.

وحذر البيان من تفاقم الأوضاع في ليبيا واتجاه الصراع فيها إلى حرب بالوكالة، كما أكد ضرورة تقليل التدخل الأجنبي لتعزيز قيام دولة ليبية مستقرة وموحدة وديمقراطية يمكنها أن تتعاون مع الولايات المتحدة لدحر الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

وبشأن مخاوف تحوّل الصراع في ليبيا إلى حرب بالوكالة، استدل بسعى طرفي الصراع للحصول على دعم عسكري ومالي من المؤيدين الخارجيين، الطامحين لتحقيق نفوذ سياسي واقتصادي في ليبيا حيث تسعى جميع الأطراف إلى الاستفادة من الإمكانات الليبية لتعزيز مصالحها الأمنية والتجارية.

وكشف المسؤول الأمريكي عن تواصل بلاده مع السراج وحفتر ضمن جهود تهدئة القتال ولمعرفة الدوافع الكامنة وراء الصراع لمعالجتها من خلال المفاوضات السياسية.

وحول أزمة إغلاق النفط، قالت الخارجية الأمريكية إن حكومة بلادها سبق أن طالبت بالتراجع عن إغلاق النفط وتواصلت مع مختلف الأطراف بهذا الشأن، مؤكدة رفضها استخدام النفط كأداة سياسية في الصراع القائم.

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