الجيش يُكبّد الوفاق خسائر عسكرية كبيرة بمعيتيقة

علمت 218 من مصدر خاص تفاصيل المواقع العسكرية التي استهدفها الجيش الوطني داخل قاعدة معيتيقة الجوية صباح يوم أمس الجمعة.

وقال المصدر إن الجيش استهدف أولاً مقر قوة الردع والرادار الذي تم تركيبه مؤخراً، ومنصة صواريخ موجودة بالقاعدة، فضلاً عن استهداف مبنى كانت الجماعات المسلحة تضع فيه مدفع هاوزر.

كما أشار ذات المصدر إلى أن قوات الجيش استهدفت أخيراً نقطة الإطفاء بقاعدة معيتيقة التي تحولت إلى غرفة عمليات للطيران المسير.

وأدت هذه الضربات المكثفة على قاعدة معيتيقة إلى إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار وتحويل جميع الرحلات إلى مطار مصراتة حتى إشعار آخر.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب قد أكد لـ218 مقتل أكثر من 15 جنديا تركيا جراء القصف الذي طال قاعدة معيتيقة.

وصنف المحجوب رتب القتلى الأتراك ما بين مستشارين وحراسهم الشخصيين إضافة إلى تدمير اثنين من الرادارات العسكرية وغرفة قيادة طائرات مسيرة استخدمت لضرب المدنيين وراح ضحيتها عائلة كاملة في منطقة الرواجح قرب القره بوللي.

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