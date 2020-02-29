بريطانيا تدعو لوقف أعمال العنف في طرابلس

جددت السفارة البريطانية لدى ليبيا الدعوة لوقف أعمال العنف في العاصمة طرابلس عقب القصف الذي تعرضت له مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس.

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” تـدين بريطانيا “الاعتداء على طرابلس”.. وتدعو مجددًا إلى ضرورة وقف أعمال العنف”.

وأضافت السفارة البريطانية “ندعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي وندعو الأطراف إلى المشاركة بمبدأ حسن النية، ودعم التقدُم المحرز في المحادثات العسكرية 5+5 للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا”.