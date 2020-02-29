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إعادة افتتاح السفارة الليبية في نيامي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت اللجنة المشكلة من قبل وزارة الخارجية “مكتب التفتيش والرقابة”، التابعة لحكومة الوفاق من إعادة افتتاح السفارة الليبية في عاصمة النيجر، نيامي.

ونقلت إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة في بيان لها عن القائم بأعمال السفارة “حافظ محمد الزوي”، تأكيده أن الافتتاح جاء بعد مساع كبيرة من قبل وزير الخارجية مع الجانب النيجري.

وأكد القائم بالأعمال في السفارة الليبية بنيامي انتهاء عملية التسليم والاستلام التي أشرف عليها رئيس اللجنة المكلفة بذلك، بعد مرور شهر على إغلاق السفارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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