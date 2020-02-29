الجويلي: الليبيون يعرفون أخلاق قوات الوفاق في التعامل مع المعتقلين

نفى آمر غرفة العمليات المشتركة التابع لقوات الوفاق أسامة الجويلي، ما أعلنه الجيش عن تورط قوات الوفاق بتصفية أسرى تابعين للجيش.

وبين الجويلي بحسب المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب أن تصريحات الناطق باسم الجيش أحمد المسماري غير صحيحة وتهدف “لتبرير إخفائهم (قوات الجيش) لأعداد كبيرة من الذين قُتلوا أثناء المعارك وعدم إبلاغ أهلهم بمصيرهم”.

وأضاف الجويلي “الليبيون بمختلف توجهاتهم يعرفون أخلاق قوات الوفاق في التعامل مع المعتقلين وخاصة الجرحى ويعرفون حق المعرفة وحشية شارع الزيت وأولياء الدم وفتاوي القتل التي لا تختلف في شيء عن فتاوي داعش” بحسب تعبيره.

وكان المسماري أكد أمس الجمعة قيام قوات حكومة الوفاق مدعومة بوحدات تركية وعناصر إرهابية بتصفية أسرى الجيش الليبي ممن وقعوا في إيديهم”

وفي منشور عبر صفحته الرسمية، قال المسماري: “في تتابع لسلسلة الإجرام التي تقوم بها العصابات الإرهابية التابعة لحكومة السراج المعززة بوحدات من الجيش التركي الغازي وعناصر إرهابية متطرفة والتي أصبحت تتطور يوما بعد يوم قامت بتصفية عدد من عناصر الجيش الوطني الذين سقطوا في أيديهم ومنهم جرحى ومصابين،ضاربة بالقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف وبتعاليم الدين الإسلامي عرض الحائط”

وتابع: “ولم تحترم المساعي الدولية لتمديد الهدنة مما يدل أن عصابات السراج والأتراك هم مجموعة من المتطرفين التي لا تنتمي لقواعد الأخلاق والقيم الإنسانية للبشرية”