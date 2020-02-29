اللواء الغزوي: دفاعاتنا الجوية حولت الطائرات المسيرة التركية جميعها إلى كتل من اللهب والخردة

ونوّه إلى أن عملية الإسقاط تمت عن طريق اسقاط 4 طائرات تركية مسيرة خلال أقل من ساعة بعد أن دخلت في مصيدة النظام الدفاعي وتحولت جميعها إلى كتل من اللهب والخردة .

ووصف ما قات به الدفاعات الجويه بأنه “أكبر هجوم جوي” تشهده سماء طرابلس منذ أبريل الماضي، معتبراً أن تسيير الأتراك لهذا العدد من الطائرات المسيرة دفعة واحدة “عمل انتحاري وبحث عن انتصار لمعتوه أنقرة في أي مكان بعد خسائره البشرية الفادحة في ليبيا و سوريا لكنهم خابوا وخاب مسعاهم”.