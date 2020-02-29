اللواء الغزوي: دفاعاتنا الجوية حولت الطائرات المسيرة التركية جميعها إلى كتل من اللهب والخردة

ليبيا – أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء مبروك الغزوي على تمكن الدفاعات الجوية من اسقاط 6 طائرات تركية مسيرة دفعة واحدة.
اللوار الغزوي أوضح في تصريح خاص لصحيفة المرصد أمس الجمعة أن احدى هذه الطائرات كانت قرب “مثلث القيو” جنوب طرابلس بعد إقلاعها من “قاعدة معيتيقة المحتلة” لتنفيذ عمل معادٍ .
ونوّه إلى أن عملية الإسقاط تمت عن طريق اسقاط 4 طائرات تركية مسيرة خلال أقل من ساعة بعد أن دخلت في مصيدة النظام الدفاعي وتحولت جميعها إلى كتل من اللهب والخردة .
ووصف ما قات به الدفاعات الجويه بأنه “أكبر هجوم جوي” تشهده سماء طرابلس منذ أبريل الماضي، معتبراً أن تسيير الأتراك لهذا العدد من الطائرات المسيرة دفعة واحدة “عمل انتحاري وبحث عن انتصار لمعتوه أنقرة في أي مكان بعد خسائره البشرية الفادحة في ليبيا و سوريا لكنهم خابوا وخاب مسعاهم”.
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