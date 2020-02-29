ميناء بنغازي يستقبل 1860 سيارة قادمة من السوق الأوروبية

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول سفينة محملة بـ 1860 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إنه دخل إلى ميناء جليانه سفينة نقل السيارات (سبرينا أكس برس) وعلى متنها عدد 1860 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

كما رست بميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات( هانسا ) وعلى متنها عدد 182 حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة.

وأوضح الشهيبي أن الميناء ينتظر دخول سفينة نقل الحاويات (أماندا أف) وعلى متنها عدد 315 حاوية تحوي بضائع وسلع منوعة وسفينة نقل السيارات (قراند برتقالو) وعلى متنها عدد 978 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.