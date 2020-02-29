السني يطالب الأمم المتحدة بإلزام الجيش التوقيع على الهدنة

التقى مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني، في نيويورك مع كلا من مساعد الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، ومندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسغن.

وبينت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة أن السني أكد خلال اللقاءين على ضرورة العمل على إيقاف ما وصفها بالاعتداءات ومحاسبة المعتدي الذي يقوض كل الجهود السياسية، سواء مخرجات مؤتمر برلين أو حوارات جنيف، والكف عن إصدار البيانات العامة والتي لا توضح حقائق الأمور والجرائم التي ترتكب ومن الفاعل.

وطالب السني بضرورة إلزام الجيش بالتوقيع على اتفاق للهدنة برعاية الأمم المتحدة حتى يتم وضع حد للانتهاكات المتكررة، وكشف حقيقة المسؤول عن الخروقات والالتزام بوقف إطلاق النار.

وقدمت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة مذكرة رسمية بالخصوص لأعضاء مجلس الأمن.