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“داخلية الوفاق” تُكثّف دوريات الدعم المركزي بطرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كثفت الوحدات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي في مدينة طرابلس عملها ودورياتها بفتح نقاط تفتيشية داخل بلدية عين زارة والتمركزات الموجودة في كافة مداخل ومخارج البلدية والطرق الفرعية.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق إنه تم تكليف الدوريات بمهام بسط الأمن وضبط الخارجين عن القانون وفرض السيطرة الأمنية.

ووفقاً للوزارة، فإن هذا التشديد الأمني يأتي تنفيذاً للخطة الموضوعة من قبل فرع الإدارة وتعليمات رئيس الفرع، بضرورة بذل أقصى الجهود من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأداء الواجب الأمني على أكمل وجه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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