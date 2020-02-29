“داخلية الوفاق” تُكثّف دوريات الدعم المركزي بطرابلس

كثفت الوحدات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي في مدينة طرابلس عملها ودورياتها بفتح نقاط تفتيشية داخل بلدية عين زارة والتمركزات الموجودة في كافة مداخل ومخارج البلدية والطرق الفرعية.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق إنه تم تكليف الدوريات بمهام بسط الأمن وضبط الخارجين عن القانون وفرض السيطرة الأمنية.

ووفقاً للوزارة، فإن هذا التشديد الأمني يأتي تنفيذاً للخطة الموضوعة من قبل فرع الإدارة وتعليمات رئيس الفرع، بضرورة بذل أقصى الجهود من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأداء الواجب الأمني على أكمل وجه.

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